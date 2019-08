Handelsoorlog treft John Deere

Trekkerfabrikant John Deere merkt de effecten van de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten in de financiële resultaten.

Dat blijkt uit de kwartaalcijfers die het bedrijf vrijdag presenteerde. De omzet daalde met 3% naar omgerekend € 8,1 miljard. De winst zakte met 1% naar € 811 miljoen. Boeren, vooral in de Verenigde Staten, zijn onzeker over de impact van de handelsoorlog, waardoor ze het aanschaffen van onder andere trekkers uitstellen. Het agrarische segment, wat het grootste deel van het bedrijf behelst, boekte een 6% lagere omzet. Het waren de resultaten van het derde kwartaal van het boekjaar die John Deere bekendmaakte. In totaal werd er in de eerste 9 maanden van het boekjaar 8% meer winst gemaakt dan een jaar eerder. Voor het gehele jaar moet het bedrijf de winstverwachting naar beneden bij stellen. De trekkerfabrikant verwacht € 1 miljoen minder winst te maken dan eerder was voorspeld.

Meer winst voor Agco

Concurrent Agco, moederbedrijf van onder andere Fendt en Massey Ferguson, maakte afgelopen kwartaal juist meer winst, ondanks de handelsoorlog. De omzet daalde wel. De productiekosten van John Deere waren hoger in het afgelopen kwartaal dan het jaar ervoor. Daarom gaat het bedrijf onderzoek doen naar de kostenstructuur om de organisatie meer efficiënt en winstgevend te maken.