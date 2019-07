Nieuwe 210 pk sterke Kubota M8 gepresenteerd

Kubota presenteert de nieuwe tot 210 pk sterke M8-serie in Amerika. De trekker komt niet naar Europa.

Eerder dit jaar maakte Kubota bekend een samenwerking te zijn gestart met het Canadese Bühler Industries. Het doel: een sterkere Kubota-trekker op de markt zetten. Dat is kennelijk gelukt, want Kubota presenteerde de nieuwe, tot 210 pk sterke M8-serie reeds in Amerika. Zoals verwacht, is de hardware van de M8 gelijk aan de nieuwe Versatile Nemesis-serie, die Bühler eerder dit jaar presenteerde. De M8 wordt tevens bij Bühler gebouwd in het Canadese Winnipeg.

Dit is het nieuwe Kubota-topmodel: de M8211. De typenummering duidt op de serie (8), het motorvermogen (210 pk) en de generatie (1). - Foto's: Kubota

Tot 210 pk

Volgens Kubota is de M8-serie vooral ontwikkeld voor voederwinning en de ‘Row crop’-markt (denk vooral aan mais- en sojateelt). Volgens de fabrikant is vooral gefocust op eenvoud, comfort en dus ook meer pk’s. Nu zijn dus de specificaties van de nieuwe trekkerserie officieel: er ligt een Cummins B6.7 in. Dit is een EGR-loze 6.7 liter motor. Wel is er een dieseloxidatiekatalysator (DOC), dieselpartikelfilter (DPF) en wordt er Adblue ingespoten, waarmee de trekker aan de Stage 5-emissie-eisen voldoet. De M8-serie is er van 190 tot 210 pk. Er is een semi-powershift-transmissie leverbaar en een traploze versnellingsbak.

De M8 wordt geshowd op de Farm Progress Show (eind augustus, in het Amerikaanse Illinois) en Husker Harvest Days (Nebraska, 10 september). Kubota-dealers in Amerika en Canada kunnen in het voorjaar 2020 de trekker al in de showroom zetten.

De trekkers worden gebouwd bij Bühler in het Canadese Winnipeg. Kubota heeft vooralsnog geen plannen om de trekker naar Europa te halen.

Niet naar Europa

De overeenkomst tussen Bühler Industries en Kubota is echter alleen gericht op Noord-Amerika en Canada, benadrukt Kubota. Er zijn volgens Kubota Europe S.A.S. vooralsnog geen plannen om deze trekker naar Europa te halen.