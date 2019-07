Kleine Antonio Carraro-trekker met omkeerinrichting

Importeur Hissink van het Italiaanse trekkermerk Antonio Carraro meldt de komst van een nieuw model: de TRX 5800. Dit is een kleinere trekker met schakelbak en omkeerinrichting.

Tot voor kort was de TRX 7800 de kleinste Antonio Carraro-trekker met schakelbak en omkeerinrichting. Die trekker heeft 70 pk motorvermogen en een brutoprijs € 48.000. Prima voor de professionele gebruiker, maar voor de minder professionele soms nét te duur of té veel pk’s. Hissink in Oeken (Gld.) is daarom blij met de komst van de nieuwe TRX 5800. Deze trekker is € 12.000 goedkoper en levert 50 pk.

Overigens is er een nóg kleinere trekker in het programma: de 38 pk sterke TTR 4400 HST II, maar die heeft een hydrostatische transmissie. Dat scheelt € 5.000 ten opzichte van de nieuweling.

Bijzonder aan de Antonio Carraro-trekker is dat de stoel, stuur en bediening 180 graden kan draaien. - Foto: Hissink Oeken

TRX 5800 geschikt voor stal met lage doorgang

Bijzonder aan de trekker is dat deze een omkeerinrichting heeft. De stoel, stuurkolom en bediening kunnen 180 graden draaien. Dan kijkt de chauffeur op de achterhef. “Wie een maaier achterin hangt, heeft een soort zelfrijder. Hetzelfde geldt voor een hefmast. Maar je kunt er ook gewoon een aanhanger achter hangen en hem als normale trekker gebruiken”, licht de importeur toe. Daarom verwacht Hissink dat de trekker interessant is voor de groene sector, de fruitteelt of in stallen met lage doorgang. Een 1,75 centimeter lange chauffeur kan namelijk al rechtop zittend onder een deur doorrijden van 1.68 meter hoogte.

TRX 5800 tilt eigen gewicht

De TRX 5800 heeft 4 even grote wielen en een gesynchroniseerde 32/16-versnellingsbak. Er ligt een overhangende viercilinder-motor onder de motorkap die 50 pk levert. De achterhef tilt 2.100 kilo. Het eigengewicht is met rolbeugel 2.100 kilo en met de optionele cabine op rubberen dempingsblokken 2.190 kilo. De trekker is minimaal 1.307 millimeter breed en kan daarmee interessant zijn voor de fruit- en boomteelt. De brutoprijs is € 36.000.