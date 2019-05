Pöttinger met sectieschakeling

Pöttinger heeft een sectieschakeling voor zijn Aerosem pneumatische zaaimachines gebouwd.

De sectieschakeling op de Aerosem pneumatische zaaimachines van Pöttinger verdeelt de werkbreedte in secties van 1 meter breed. Voor een machine van 3 meter breed zijn er 2 of 3 secties te maken. 2 secties worden gebruikt bij rijafstanden van 15 centimeter. Bij een rijafstand van 12,5 centimeter zijn er 3 secties van een meter op 3 meter werkbreedte te bedienen.

Foto: Pöttinger

Wanneer je via gps een sectie sluit bij een geer of kopakker, sluiten op 1 meter 8 rijen. De sectieschakeling is een extra functie van de IDS verdeelkop door openingen in de kop te sluiten. De Aerosem is met diverse zaaikouters en naloopwielen te krijgen die een druk kunnen geven tot elk 25 kilo.