Steyr komt met compacte en traploze Expert CVT

Steyr introduceert de Expert CVT. Deze compacte, traploze trekker is er met vermogens van 100 tot 130 pk

Eerder werden al de T5 Auto Command van New Holland en de Versum CVX Drive van Case IH voorgesteld. Deze trekkers van CNH hebben technisch een grote gelijkenis met de Expert CVT-serie van Steyr.

Steyr levert 4 modellen in de Expert-serie: de 100 pk (4100 Expert CVT), de 110 pk (4110 Expert CVT), de 120 pk (4210 Expert CVT) en de 130 pk (4130 Expert CVT).

De nieuwe Steyr Expert CVT is technisch grotendeels gelijk aan de T5 Auto Command van New Holland en de Versum CVX Drive van Case IH. - Foto: Steyr

40 km/u met gereduceerd toerental

De 4,5 liter NEF-motor van zusterbedrijf FPT Industrial voldoet aan de Fase V emissie-eisen. De traploze bak heeft 2 schakelgroepen en een topsnelheid van 40 kilometer per uur. Deze transportsnelheid is te halen met een gereduceerd motortoerental.

Verder aan boord van de kleine Steyr is een CCLS (Closed Center Load Sensing) hydraulieksysteem met een olieopbrengst van 110 l/min. Daarbij zijn er een geveerde vooras en geveerde cabine. De fronthef is netjes in het frame geintergreerd.