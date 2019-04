Clarebout aandeelhouder bij Dewulf

Dewulf heeft met Clarebout Potatoes een nieuwe geldschieter gevonden.

Aardappelrooierfabrikant Dewulf heeft een nieuwe aandeelhouder gevonden in Jan Clarebout, de oprichter van Clarebout Potatoes. Dit bedrijf is de grootste fritesfabrikant in België, met een statuur vergelijkbaar met wat Aviko in Nederland heeft. Clarebout zou met 50% van de aandelen nu hoofdaandeelhouder zijn binnen Dewulf. Hij zal zich echter niet bezig houden met het dagelijks bestuur binnen Dewulf en ziet het puur als een geldbelegging volgens een persbericht. Alleen de kennis over aardappels zal worden uitgewisseld.

Blijft familiebedrijf

Dewulf blijft daarmee een familiebedrijf met naast Jan Clarebout de aandeelhouders en schoonbroers Hendrik Decramer en Thomas Decan, die al actief waren binnen het bedrijf. De overige familie Dewulf-Decramer (Rika met zonen Karel en Willem) zijn uitgekocht. Hendrik Decramer wordt de nieuwe CEO bij Dewulf. Huidig CEO René Boeijenga gaat zich bezig houden met de integratie van de locatie in het Friese Winsum. Dewulf deed in 2014 immers nog een flinke overname met de aankoop van Miedema in Winsum, dat destijds juist veel samenwerkte met concurrent AVR. De bouw vorig jaar van een magazijn op de hoofdvestiging in Roeselare was, naar eigen zeggen, met een prijskaartje van zo’n € 10 miljoen de grootste financiële investering van het bedrijf sinds de oprichting in 1946.