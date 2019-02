Sima-nieuws (7): moderniseer je precisie-zaaimachine

Het Amerikaanse Precision Planting komt met ombouwkits om precisiezaaimachines te verjongen.

Het Amerikaanse ‘Precision Planting’, dat sinds 2017 in handen is van Agco, toonde op een bescheiden stand op de Sima wat ze van plan zijn om te introduceren in de Europese markt.

Ombouwkit voor precisiezaaimachine

Doel is om bestaande precisiezaaimachines van merken als Monosem of Gaspardo, om te bouwen tot een moderne zodat de machine weer jaren meekan. Als boer koop je dan een ombouwkit waarmee je in eerste instantie de aandrijving van de zaaischijf elektrisch maakt.

Geschikt voor Isobus/GPS-systemen

Vervolgens kan je ervoor kiezen om de druk op de bodem te automatiseren en er bestaat een systeem waarmee je de zaaidiepte laat afhangen van de bodemvochtigheid. De zaaimachine is met zo’n ombouwkit helemaal geschikt voor de moderne Isobus/GPS-systemen.

In de Benelux zijn nog geen ombouwkits verkocht. Ondanks dat Precision Planting in handen is van Agco, verkopen ze de kits onafhankelijk van de Valtra-, Massey Fergsuon- en Fendt-dealers.

Schuine zodenbemester van Pichon

Al even in het programma en een succes in Frankrijk. De zodenbemester met grote schuinstaande schijven. Volgens fabrikant Pichon, sinds enkele maanden in handen van het Deense Samson, is dit de bemester die op alle ondergronden werkt: van gras tot aan bouwland en alle soorten stoppelland.

Fors bemeten schijven

De schijven zijn met een diameter van 64 cm fors bemeten en kunnen tot 15 cm die werken. En: je kan er een forse mestgiftmeter in kwijt. De belofte is dat een graszode beter dichtvalt dan bij een traditionele zodenbemester. De 6 meter brede bemester kost ongeveer € 10.000, zonder snijverdeelmolen.

Galileo gaat zelf bandrupsen vermarkten

Op 1 januari verliep het exclusief-contract dat het Israëlische Galileo had met Trelleborg, en dus mogen ook andere fabrikanten de bandrupsen ontwikkelen en verkopen. De bedenker van de bandrups, Galileo, gaat ze nu ook zelf in de markt zetten.

In de tweede helft van dit jaar komen ze met de 710/70 R38 equivalent met bijpassende 600/65 R28. In 2020 komt er een nog grotere band bij: de 710/70 R42 versie van de bandrups. De kleinste maten zijn over enkele maanden al klaar voor productie.

De bandrupsen laat Galileo maken bij het Turkse Petlas. De belofte blijft onverminderd: meer tractie, een egale drukverdeling onder de band en meer stabiliteit.

Refurbished Rupsen

Het Nederlandse Magna Tyres heeft een systeem opgezet om bestaande rubber rupsen weer van een nieuwe laag nokken en nieuwe nokken aan de binnenkant te voorzien. De rups-revisie vindt plaats in de fabriek van het Nederlandse Obo in Hardenberg.

Over de kosten kunnen ze nog geen concrete uitspraken doen, omdat dit revisieproces net pas is opgestart. Er wordt voornamelijk gedoeld op de rubber rupsen onder de Claas-rupsonderstellen die we zien bij de maaidorsers en onder vele aardappelrooiers.