Massey Ferguson Next is ‘trekker van de toekomst’

Massey Ferguson showt op de Agritechnica een opvallende concept-trekker. Deze ‘Next’ is de aanduiding voor een nieuwe generatie MF-trekkers in de range 200 tot 300 pk.

Wat we zien staan is de trekker zoals die er wat betreft vormgeving uit zal zien. Meest opvallend is de motorkap die helemaal los staat van de cabine. De trekker heeft een geïntegreerde fronthef.

Agco Power-motor

Er zal een motor van Agco Power (Sisu) in zitten, maar de transmissie is nog volledig onbekend. Wellicht een elektrisch (hybride) aangedreven vario?

Opvallend is de grote, schuin voorover geplaatste voorruit. Een concept dat in de zeventiger jaren populair was. Airco was toen nog een uitzondering en een voorover geplaatste ruit geeft minder warmte in de cabine door de zon.

Zonder stuur

Het zal volgens MF echt een trekker van de toekomst worden. Dat betekent niet alleen volledig ledverlichting volgens de laatste stand van de techniek, maar ook vergaande elektronica en telemetrie. MF stelt zich voor dat de Next ook zonder stuur (en zonder stuurkolom) leverbaar zal worden, zoals inmiddels bij de Ideal maisdorser al het geval is.

Volgens Massey Ferguson is de Next de trekker van de toekomst. Veel van dit concept zullen we dus in de praktijk gaan terugzien. - Foto: Mark Pasveer

Trelleborg banden zonder koolstof

Om te onderstrepen dat het een state-of-the-art trekker gaat worden, is het studiemodel ook voorzien van prototypebanden van Trelleborg. Die zijn wit omdat het koolstofvrije banden zijn (rubber is van nature wit, de toegevoegde koolstof geeft banden hun zwarte kleur). Dat koolstof wordt overigens in conventionele banden niet toegepast vanwege de kleur, maar vanwege eigenschappen die de kwaliteit van het rubber verbeteren.

Serieus project

Al eerder zijn ‘in het wild’ MF-trekkers gespot die de vorm hebben van de getoonde Next. De fabrikant bevestigt dat het daarbij inderdaad om deze trekker gaat. Het geeft daarmee aan dat het een project is waar al langer serieus aan wordt gewerkt en ook in het veld mee is gewerkt.

Wanneer de Next werkelijk op de markt zal komen is nog allerminst duidelijk. Daar kunnen nog makkelijk een of meerdere jaren overheen gaan.