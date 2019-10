MF 6700-S nu naar Stage V

Massey Ferguson komt met een update voor de 6700-S-serie trekkers. De motor voldoet nu aan de hogere emissie-eis.

Qua uiterlijk en techniek verandert Massey Ferguson weinig aan de 6700-S-serie trekkers. Het gaat vooral om een schonere motor die voldoet aan de Stage 5 emissienorm. Die emissie-eis wordt net als voorheen gehaald door toepassing van SCR-katalysator (AdBlue) en een diesel oxidatie filter (DOC), maar tussen deze beide systemen is nu een roetkatalysator (SC) toegevoegd.

Massey Ferguson geeft de 6700-S-serie een update. De trekker voldoet nu aan de Stage V-emissienorm. - Foto: Simon Foster

Kleinste vervalt

In de nieuwe serie zal het kleinste, huidige model komen te vervallen. Het gaat dan om de Massey Ferguson 6712-S. De nieuwe serie begint dan met het model 6713-S met maximaal 135 pk. Dan is er de 6714-S, 6715-S en het topmodel 6716-S met maximaal 180 pk. De grootste drie modellen hebben een boost van 20 pk. Die boost komt vrij bij veldwerk waarbij ook de aftakas en/of de hydrauliek wordt gebruikt, en bij transportwerk vanaf een snelheid van 18 kilometer per uur. Het topmodel tikt dus de 200 pk aan, en dat maakt deze trekker tot één van de sterkste met een viercilinder. Er ligt overigens een Agco-Power in, met een inhoud van 4,9 liter.

Twee transmissies

Net zoals het uiterlijk, is er qua transmissie-keuze weinig veranderd: een traploze Dyna-Vt of een 6-traps powershift in de naam van Dyna-6. Ook zijn de trekkers leverbaar in drie luxe-niveaus: Essential, Efficient of de meest luxe Exclusive. Naast de 9 inch Datatronic-5 touchscreen terminal is er ook een Fieldstar-5 terminal leverbaar, onder andere geschikt als Isobus-terminal.