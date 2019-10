CCI 800: voordelige Isobus-terminal voor veehouders

CCI, het Duitse Competence Center Isobus, brengt een kleinere en voordeligere Isobus-terminal op de markt.

De CCI 800 heeft een 8”-display en is volgens de bedenkers met name geschikt voor werkzaamheden waarbij je je op een toepassing wilt concentreren. Denk dan aan minder complexe toepassingen dan in de akkerbouw, waarbij naast de machinebesturing steeds vaker een tweede toepassing (bijvoorbeeld een fronttank of taakkaart) gebruikt wordt. Daarmee doelt CCI vooral op toepassingen in de veehouderij, zoals balenpersen en opraapwagens.

Het goedkopere 8"-bedieningsscherm is bedoeld voor gebruikers die een Isobus-toepassing tegelijk gebruiken. - Foto: CCI

Zoals een smartphone

Qua bediening en menustructuur komt de CCI 800 overeen met de grotere CCI 1200 terminal. CCI noemt deze bediening Multi Touch en dat staat voor een eenvoudiger, intuïtiever en smartphone-achtige bediening met zo min mogelijk toetsen, bedieningslagen en menu’s. Ook zijn alle instellingen in een centraal overzicht samengevat. De CCI 800 kan net als de CCI 1200 maximaal 254 secties aansturen.

Eerst bij CCI-oprichters

Bij de oprichters van CCI, Rauch, Kuhn, Krone, Lemken en Grimme, is de nieuwe terminal leverbaar vanaf de Agritechnica. Andere CCI-leden bieden de terminal vanaf medio 2020 aan. Reken op een prijsniveau van rond € 1.800. De CCI-terminal-familie bestaat hiermee uit de CCI 50, de CCI 800 en de CCI 1200. De CCI 100 en CCI 200 worden waarschijnlijk vanaf medio 2020 uitgefaseerd.