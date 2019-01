Sturen én schakelen met MX Tract-Pilot stuurknop

De Franse voorladerfabrikant MX komt met de Tract-Pilot, een stuurknop voor sturen én schakelen.

Met de Tract-Pilot stuurknop van MX kun je schakelen en van rijrichting veranderen tegelijk. Dat biedt voordelen: bij voorladerwerk wordt er veel gemanouvreerd en moet je dus vaak het stuur of de voorladerjoystick loslaten om de transmissie te bedienen. Met de stuurknop hoeven stuur en joystick niet meer losgelaten te worden maar kun je met je linkerhand sturen en schakelen terwijl je met de rechterhand de voorlader bedient.

Tract-Pilot maakt draadloos contact met joystick

De Tract-Pilot stuurknop bevat een lithiumbatterij en maakt draadloos contact met de joystick van de voorlader. Deze is op zijn beurt weer gekoppeld met de aansturing van de transmissie.

Lees verder onder de foto

Het kleine joystickje op de stuuknop is met de duim te bedienen en schakelt powershifttrappen en de rijrichting. - Foto: MX

Voor het schakelen en van rijrichting wisselen is er een klein joystickje op de stuurknop gezet die je met de duim bedient en waarmee de bak ook in neutraal is te zetten. Volgens het Franse web-agri.fr is de multifunctionele stuurknop van MX binnen enkele minuten te installeren.