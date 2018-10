Nog meer VF-banden bij Vredestein

Vredestein breidt het aanbod VF-trekkerbanden uit met 7 nieuwe en tegelijk gangbare maten. Van kleine voorbanden in de maat VF 600/70 R30 tot grote in de maat VF 900/60 R42.

De 7 nieuwe maten volgen na de introductie eind 2017 van de eerste Vredestein VF-band – de 710/75 R42 – uit de zogenoemde ‘Traxion Optimall’-bandenserie. De nieuwe maten zijn de VF 900/60 R 42, de VF 800/70 R 42, de VF 800/70 R 38, de VF 710/70 R 42, de VF 710/60 R 34, de VF 620/75 R 30 en de VF 600/70 R 30. Bij elke band staat het eerste cijfer voor de bandbreedte (in millimeters), het tweede cijfer voor de hoogte/breedteverhouding en het derde cijfer voor de grootte van het trekkerwiel (in inches). De 30 en 34 inch banden zijn veelal voorbanden van grote trekkers, de 42 en 38 inch banden zijn doorgaans achterbanden.

Wat zijn IF- VF-banden? De mate van doorbuiging van de flank (zijkant/wang) van de trekkerband is vastgelegd in een standaard van de Etrto, de European Tyre (band) and Rim (velg) Technical Organisation. 2 flexibelere bandcodes zijn de Improved Flexion Tyre (IF) en de Very High Flexion Tyre (VF). Ten opzichte van een standaardband buigt een IF-band iets meer door, en een VF-band nog meer. Michelin loopt voorop bij deze techniek en introduceerde deze 15 jaar geleden al. De laatste paar jaren volgen zo’n beetje alle fabrikanten, zoals Trelleborg, Alliance, Vredestein, Goodyear en Bridgestone.

Bandenfabrikanten strooien in folders dan ook steeds meer met termen als IF- en VF-technologie, maar hangen daar vervolgens hun eigen naam aan. Zo schaart Michelin de VF- en IF-techniek onder zijn ‘Ultraflex-Technologie’, en staat bij Firestone de AD2 gelijk aan de VF-techniek. Goodyear plaatst – heel helder – het IF-symbool voor de bandcodering, zoals op de IF 800/75 R32.

Dat Vredestein meer en meer inzet op VF-banden, is dat deze bandtechniek een bandendrukwisselsysteem deels overbodig maakt. En wie wel een bandendrukwisselsysteem toepast, kan in het veld met een veel lagere druk af (tot 40% lager) ten opzichte van een gangbare band. Het resultaat is dat deze VF-banden veel meer afplatten in de lengte en breedte en dus een veel groter contactoppervlak hebben met de bodem. En hoe groter dat is, des te lager de druk per vierkante centimeter. Dat VF-banden beter afplatten, komt doordat de banden van een veel flexibeler rubber zijn gemaakt ten opzichte van de gangbare trekkerbanden.

Vredestein komt met 7 nieuwe bandenmaten in de VF-serie van de naam 'Traxion Optimall'. De eerste werd eind 2017 getoond in de maat VF-710/75 R42. - Foto: Ronald Hissink

Vredestein introduceert de nieuwe banden op de aankomende Eima-show in het Italiaanse Bologna in de tweede week van november 2018.