RvS veegt boete mesthandelaar van tafel

De Raad van State (RvS) heeft bepaald dat een mesthandelaar in Haaksbergen een boete van opgeteld € 250.000 niet hoeft te betalen.

In 2018 had de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) het bedrijf een boete opgelegd voor het overtreden van regels in het kader van rij- en rusttijden voor chauffeurs. In Tubantia weet de advocaat van het bedrijf te melden dat de boete al snel werd verlaagd naar € 136.000, in hoger beroep ging het bedrag al naar beneden tot € 20.500, aangezien de chauffeur niet alleen voor de mesthandelaar reed, maar ook voor andere opdrachtgevers, zo verklaarde de verdediging.

Onderzoek naar mestfraude

Het laatste deel van de boete zet de hoogste rechter, de Raad van State nu ook een streep door, omdat het ILT tijdens de zitting niet voldoende kon onderbouwen waarom de boete was opgelegd.

Er loopt ook nog een onderzoek naar het bedrijf in het kader van mestfraude, maar in de regionale krant heeft de eigenaar van het bedrijf altijd gezegd dat er op zijn bedrijf geen sprake is van fraude.