LTO start publiciteitscampagne voor Prinsjesdag

LTO Nederland start op 2 september met de campagne Boeren en tuinders #vooronsland gericht op Prinsjesdag.

Boeren en tuinders wordt opgeroepen om via sociale media te delen waarom ze over tien jaar nog steeds een bedrijf hebben, wat ze nodig hebben van de politiek en wat de maatschappij mag verwachten. LTO wil met de campagne laten zien waar boeren en tuinders het eigenlijk voor doen.

Op 10 september gaan de drie bestuurders van de regionale LTO-organisaties in gesprek over hun visie op de toekomst. Dat doen ze in een online evenement met Heleen Lansink van de Melktapperij, André Arfman van de NAJK en Joris Lohman van Food Hub. Op Prinsjesdag wil LTO de inzichten uit de campagne aanbieden aan de Staten Generaal.

Verkiezingsmanifest

De campagne is onderdeel van de activiteiten en inbreng van LTO richting de verkiezingen in 2021. De belangenbehartiger heeft verzoeken aan de politieke partijen neergelegd in een verkiezingsmanifest: ‘Een nieuwe kans op goed beleid voor onze boeren en tuinders’.