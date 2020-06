LTO-directeur nodigt Greenpeace-directeur uit

LTO-directeur Hans van den Heuvel nodigt Joris Thijssen, directeur van Greenpeace, uit voor een persoonlijk gesprek, naar aanleiding van de open sollicitatie die Thijssen verstuurde voor de functie van voorzitter.

Wat Van den Heuvel betreft, is het behartigen van de belangen van de LTO-leden, een ander vak dan campagne voeren voor donateurs. “Als voorzitter mag u de standpunten van de vereniging uitdragen”, schrijft de LTO-directeur.

Daarbij wijst Van den Heuvel op het feit dat LTO eerst met de leden in gesprek wil over het profiel van de nieuwe voorzitter. Hij nodigt de Greenpeace-directeur van harte uit om zich verder te verdiepen in de lobby-strategie en de inhoudelijke punten van LTO en noemt een persoonlijk gesprek welkom.