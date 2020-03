NVWA-baas Van Lint vertrekt onder druk van personeel

De ambtelijke baas van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Rob van Lint stapt op. De ondernemingsraad heeft aangegeven geen vertrouwen te hebben in het verbeterplan voor de NVWA, dat onder leiding van Inspecteur-generaal Van Lint is opgesteld.

Van Lint zegt zelf in een toelichting dat hij niet kan werken zonder het vertrouwen van de ondernemingsraad, de vertegenwoordiging van het personeel. “Het vertrouwen van de ondernemingsraad in mij als inspecteur-generaal en in de door mij voorgestelde aanpak van deze veranderingen in de komende jaren is absoluut noodzakelijk. Daarom heb ik besloten terug te treden. Dit gaat mij aan het hart omdat ik me de komende jaren graag sterk had willen maken voor de NVWA.”

Drie jaar de hoogste baas

Van Lint stapt op per 1 mei van dit jaar, Hij is dan nog geen drie jaar de hoogste baas geweest bij de NVWA. Minister Carola Schouten zegt in een reactie de keuze van Van Lint te respecteren. Zij zegt dat Van Lint met grote toewijding en liefde voor alle vakmensen zijn werk heeft gedaan.

Crises onder leiderschap Van Lint

Onder Van Lint heeft de NVWA met een aantal crises te maken gehad. Ongeveer bij zijn aantreden barstte de fipronil-crisis los. Tijdens de nasleep daarvan kwamen kritische rapporten van de Commissie Sorgdrager en de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het functioneren van de NVWA. Het stopzetten van het automatiseringstraject, dat Van Lint van zijn voorgangers had geërfd,is een van de drastische ingrepen die het kabinet nam. Het project liep financieel volstrekt uit de begroting, bleek niet het gewenste resultaat op te leveren en liep bovendien forse vertraging op.

Verbetering werkpraktijk medewerkers

Sinds halverwege vorig jaar probeerde Van Lint verbeteringen aan te brengen, zodat de dienst kan blijven doen wat ze moet doen: het toezicht op de veiligheid van ons voedsel en producten, dierenwelzijn en natuur. Van Lint kwam met een plan dat onder andere was gericht op verbetering van de werkpraktijk voor medewerkers.

Moties Tweede Kamer

Recent was er een conflict over de manier waarop Van Lint het toezicht en handhaving op gebied van dierenwelzijn wilde organiseren. Binnen de dienst ontstonden grote bezwaren tegen de herschikking. Een motie van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer vroeg de regering de bestaande dierenwelzijnsteams te behouden. De motie kreeg net geen meerderheid. SGP en de coalitiepartijen stemden tegen.

Een maand geleden vroeg de PVV‘er Dion Graus in een motie in de Tweede Kamer nog om een sanering van het voltallige hogere management van de NVWA. De motie kreeg steun van de Partij voor de Dieren, de PVV en de leden Van Kooten-Arissen en Van Haga.