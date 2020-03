CNV: gedwongen verlof vanwege corona niet toegestaan

Vakorganisatie CNV Vakmensen krijgt de laatste dagen veel vragen binnen van werknemers over de gevolgen van het coronavirus voor hun werk.

Een van de vragen is of een werkgever zomaar verlofdagen mag afboeken, nu het werk op veel plekken stilvalt. “Gedwongen verlof is niet aan de orde”, zegt Myranda Cuijpers, jurist bij CNV Vakmensen. “Laat dat volstrekt helder zijn. Verlofdagen zijn van de werknemer, daar mag de werkgever dus niet vrij over beschikken omdat het hem nu goed uitkomt.”

Volgens Cuijpers is de uitzonderlijke situatie met het coronavirus in de eerste plaats een ondernemersrisico. “Dat mag niet meteen op het bord van de werknemers worden gelegd.”

Min- en plusuren

In sommige cao’s staan afspraken over min- en plusuren. Dat zijn regelingen die bedoeld zijn om tijdelijke pieken en dalen op te vangen. Werknemers werken dan tijdelijk meer of minder en dat wordt dan later weer gelijk getrokken. Cuijpers: “We krijgen nu signalen dat werkgevers op grote schaal gebruik maken van min-uren. Dat betekent dat werknemers een veel te hoog saldo aan min-uren opbouwen, die ze later nooit meer kunnen inhalen. Dat moeten we echt voorkomen. We roepen werkgevers dan ook op om hier op een normale manier mee om te gaan. Het cao-artikel is niet bedoeld voor deze extreme situatie.”