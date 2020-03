Beurzen en bijeenkomsten gaan door ondanks corona

Beurzen, bijeenkomsten en evenementen gaan vooralsnog door zoals gepland, ondanks de onrust rondom corona. Dat blijkt uit een inventarisatie van gebeurtenissen op agrarisch gebied die deze week geagendeerd staan.

Zo gaan de leden-voorjaarsbijeenkomsten van LTO Noord ‘gewoon’ door. Wel wordt mensen met verkoudheids-of griepverschijnselen gevraagd thuis te blijven. ZLTO zegt desgevraagd het RIVM-advies te volgen. Leden met symptomen worden verzocht thuis te blijven.

Richtlijnen RIVM

De Landbouwvakdagen West-Nederland in Middenbeemster gaan eveneens gewoon door, evenals een serie akkerbouwavonden van Countus in Flevoland en lokale bijeenkomsten over kringloopbemesting (Ospel, L.) en diergezondheid in Bentelo (O.). Instituten als Wageningen UR en Aeres Hogeschool verwijzen op hun websites naar de adviezen van RIVM en GGD. De organisaties volgen eveneens de richtlijnen van RIVM en GGD en hebben extra ontsmettingsgel klaar staan voor bezoekers om de handen te wassen.