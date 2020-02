Stikstof-rekenmachine Aerius kraakt en piept

Aerius, het verplichte programma dat berekent hoeveel stikstofeffecten een activiteit heeft op stikstofgevoelige natuurgebieden, werkt hortend en stotend.

Dinsdag 25 en woensdag 26 februari was het systeem opnieuw enige tijd buiten werking vanwege onderhoud. Woensdag werden updates uitgevoerd aan het systeem, dat half januari in een vernieuwde versie was gepresenteerd.

Onderhoud goed verlopen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde woensdag dat het onderhoud goed is verlopen, maar dat de verwerking van de zogenoemde pdf’s niet is goed gegaan door de onderbrekingen. In de pdf’s worden de verwerkte gegevens en de berekeningen aan de gebruiker weergegeven. Het RIVM kondigt aan dat op korte termijn nog meer verbeteringen worden aangebracht. De berekening binnen Aerius is nodig bij de aanvraag van een vergunning voor de Natuurbeschermingswet. Vorige week meldde een beheerder dat systeem “af en toe wat overbelast is omdat mensen heel Nederland en het hele wegennetwerk proberen door te rekenen”.

‘Berekeningen duren uren’

Onder anderen Sjaak van Schaik, werkzaam als adviseur milieu en ruimtelijke ordening bij Van Westreenen, klaagde dinsdag via Twitter over het haperende programma op internet. Volgens hem is het programma constant overbelast en duren berekeningen uren.

Gebouwen en de uittreesnelheid

Op 14 januari kwam een vernieuwde Aerius Calculator online. In de vernieuwde stikstofrekenmachine was een aantal elementen toegevoegd, waardoor er rekening kon worden gehouden met de effecten van uittreesnelheid en de gebouwinvloed op de depositie van stikstof. Gebouwen en de uittreesnelheid beïnvloeden de verspreiding van de uitgestoten stikstof waardoor er ook effect is op de neerslag.

Verschillende keren problemen

Sinds de invoering van de vernieuwde calculator zijn er door de beheerder van Aerius verschillende keren problemen gemeld. Op 21 januari was er sprake van een netwerkprobleem, waarvan de oorzaak onduidelijk was. Op 6 februari was de rekentool uit de lucht vanwege een update. Op 11 februari vond een update plaats, waardoor de rekenmachine niet bereikbaar was. Op 13 februari was er sprake van een storing, die nog dezelfde dag werd opgelost.