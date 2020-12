EU-parlement verlengt GLB met twee jaar

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) wordt definitief met een overgangsperiode van twee jaar verlengd.

Het Europees Parlement heeft daar dinsdag 15 december mee ingestemd. Het nieuwe landbouwbeleid wordt in 2023 van kracht. Het Europees Parlement heeft in samenspraak met Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski en het Duits voorzitterschap besloten dat er extra geld beschikbaar komt in een herstelfonds van € 8 miljard.

Strategische plannen

Een aantal parlementariërs benadrukte tijdens het debat dat de lidstaten de twee jaar goed moeten gebruiken om nationale strategische plannen te maken. De twee jaren overgangstermijn zijn in feite een verlenging van het bestaande landbouwbeleid, met een aantal aanpassingen.