Ploegverbod in Natura2000-gebied minder streng

Het ploegverbod in Natura2000-gebieden komt niet als strikte voorwaarde in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Het ploegverbod wordt beperkt tot een verbod op scheuren of omzetten van permanent grasland dat als ‘milieugevoelig’ is aangewezen, binnen de Natura2000-gebieden. Dat is een van de onderdelen van het akkoord tussen de landbouwministers. Ook in het Europees Parlement stemt een meerderheid in met een minder strikte uitleg van het ploegverbod in Natura2000-gebieden. Het Europees Parlement stemde in met een gewijzigd pakket, dat nu verder uitonderhandeld moet worden met de Europese Raad.

Snel onderhandelingen oppakken

Europarlementariër Bert-Jan Ruissen zegt dat nu snel onderhandelingen moeten worden opgepakt. “Dat is in het belang van de sector.” Ruissen toonde zich vorige week kritisch over het pakket dat in het parlement voorlag, maar hij heeft uiteindelijk toch ingestemd. Hij zag dat door linkse partijen en belangenorganisaties aangestuurd werd op verwerping van het pakket. Dat zouden de voorstellen opnieuw naar de tekentafel gaan, en daar zou het niet beter van worden, zegt Ruissen.

In de afspraken in het Europees Parlement en ook in het akkoord van de landbouwministers biedt de lidstaten ruimte om creatief om te gaan met het behoud van blijvend grasland in en rond Natura2000-gebieden.