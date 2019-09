Boeren mishandelen NAK-controleur

Een controleur van de NAK is woensdagmiddag mishandeld door 2 boeren.

De controleur was aan het werk en reed over de akker. De eigenaren van de grond, volgens omroep Brabant een man van 41 en zijn 17-jarige zoon, gingen door het lint en sloegen hem.

Politie ingeschakeld

NAK (Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed) zegt op hun website dat de controleur daarna ernstig mishandeld achter is gelaten in het veld. De man heeft zelf de ambulance gebeld. De controleur is inmiddels uit het ziekenhuis en moet thuis verder herstellen. NAK zegt aangeslagen te zijn door het incident. De politie heeft de beide mannen opgepakt en verhoord, waarna ze weer op vrije voeten zijn gesteld.