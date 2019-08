Verdachte vrijgesproken van diefstal mestafsluiters

De verdachte in een strafzaak vanwege de diefstal van naar schatting 30 mestafsluiters, is door de rechtbank in Groningen vrijgesproken.

Het Dagblad van het Noorden woonde de zitting bij en schreef dat boeren, die ook aanwezig waren bij de rechtszaak, het ‘dieptriest’ vinden dat de man is vrijgesproken.

‘Poepdingetjes’

In 2017 zijn bij veel boeren in Groningen en Drenthe ijzeren afsluiters van mestbassins en zakken gestolen. De dieven verkochten de afsluiters voor de oud-ijzerprijs. De man werd aangehouden toen de politie in mei dit jaar een lege auto met mestafsluiter vond in het buitengebied. De eigenaar van de auto had berichtjes gestuurd waarin hij het woord ‘poepdingetjes’ gebruikte. De politie vermoedt dat de man deel uit maakt van een groep drugsverslaafden die de ijzeren mestafsluiters stal om van de opbrengst drugs te kunnen kopen.

Geen bewijs

Bewijs dat de man ook daadwerkelijk de betreffende afsluiters had gestolen, was er niet. Het OM vervolgde daarom de man voor heling, handel in gestolen waar, maar ook dat achtte de politierechter niet bewezen. De man wordt vrijgesproken. 6 boeren deden aangifte van diefstal, maar volgens een aanwezige boer zijn er wel 30 gedupeerden. Een verzoek tot schadevergoeding werd door de rechter afgewezen.