42.000 kippen komen om bij stalbrand

In het Friese Niawier zijn woensdag 14 augustus 42.000 kippen omgekomen door een brand. Twee van de drie stallen zijn volledig verwoest, meldt brandweer Fryslân.

De brandweer schaalde op van grote naar zeer grote brand. Korpsen uit Anjum, Dokkum, Burgum en Damwoude werden ingezet om de brand te blussen.

In beide stallen zaten 21.000 dieren. De stallen werden totaal verwoest. De derde stal liep brandschade op. De dieren in deze stal konden worden gered. Er was geen asbest verwerkt in de stallen. Ook waren er geen mensen aanwezig toen de brand uitbrak.

Oorzaak nog niet bekend

Een woordvoerder van Veiligheidsregio Fryslân laat weten dat de elektriciteit – en dus de ventilatie – onder controle zijn. Over de oorzaak van de brand kan nog niks gezegd worden. Dit wordt nog onderzocht, aldus de politie.

Stalbranden lijken de laatste tijd vaker voor te komen. Het is niet duidelijk of dit daadwerkelijk ook zo is. Dit laat Wietse Sonnema van LTO Nederland weten. Eerder meldde LTO dat een elektrische storing meestal de oorzaak van een stalbrand is.