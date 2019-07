Ruim 5.000 SDE+-aanvragen in voorjaarsronde

In de voorjaarsronde van de SDE+-regeling zijn in totaal 5.376 aanvragen ingediend met een gezamenlijke budgetclaim van € 4,8 miljard.

De aanvragen zijn gezamenlijk goed voor een jaarproductie van 22,5 PJ. De meeste aanvragen hebben betrekking op zonne-energie, zowel in aangevraagd budget als in aantallen aanvragen. Dit beeld is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Voor de productie van duurzame energie via vergistingsinstallaties werden 11 aanvragen ingediend, waarvan er tot nu toe 3 gehonoreerd en 7 nog in behandeling zijn.

Niet alles behandeld

Nog lang niet alle aanvragen zijn behandeld. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Eric Wiebes van Economische Zaken dat er op 1 juli er 3.095 projecten beschikt waren met een waarde van € 1,5 miljard. Dit betreft voor driekwart Zon-PV projecten. Er zijn inmiddels 236 projecten afgewezen of ingetrokken met een totaal verplichtingenbudget van circa € 345 miljoen. 2.045 projecten worden nog beoordeeld, deze hebben betrekking op een totaal aangevraagd budget van € 3 miljard. Naar verwachting zal de beoordeling van alle aanvragen in september worden afgerond.

SDE++-regeling