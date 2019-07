Handelsoorlog: China koopt meer soja van VS

China gaat voor $ 15 miljard Amerikaanse soja kopen.

Dat heeft volgens Trump de Chinese president Xi Jinping beloofd in de hervatting van de onderhandelingen tussen beide grootmachten. Deze en andere toezeggingen van China om meer agrarische producten uit de Verenigde Staten (VS) af te nemen, hebben een nieuw hoofdstuk in de onderhandelingen ingeluid. Hoeveel er precies door China wordt geïnvesteerd is niet bekend, maar China is altijd redelijk geïnteresseerd in Amerikaanse landbouwproducten.

G20-top

De onderhandelingen hebben de afgelopen maanden min of meer stilgelegen, toen de gesprekken in mei vastliepen. Onder andere een conflict met de telefoonfabrikant Huawei gooide roet in het eten. Persbureau Reuters schrijft dat de hoop op een deal weer is opgelaaid sinds de G20-top, afgelopen weekend in Japan.

‘Boeren zijn niet de winnaars’

De boeren zijn echter, naar een analyse van The Washington Post, hiermee geen winnaars in dit dossier. De onzekerheid voor boeren blijft, want ook met deze extra investering in de agrarische sector is de jaarlijks besteding van China bij lange na niet op het normale peil. Bovendien is dit een eenmalige bestelling, die geen garanties biedt voor de komende jaren. De opbrengstprijzen voor Amerikaanse telers zijn nog steeds dramatisch. Boeren hebben tot 2 keer toe geld toegezegd gekregen van Trump, maar dit is blij lange na niet voldoende om de slechte jaren te compenseren.

Hervatting onderhandelingen

Trump verklaarde dat de deal beter moet zijn voor de VS dan voor China en verwacht dat Xi Jinping ‘zijn kant op’ zal schuiven. Economen zijn blij met de hervattingen van de onderhandelingen. Wall Street liet aan het begin van de week positieve cijfers zien. Met de bekoelde spanningen lijken ook extra importtarieven op bijvoorbeeld smartphones en schoenen van de baan te zijn.