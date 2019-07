Bruins breidt steunmaatregel Q-koortspatiënten uit

Minister Bruno Bruins van Volksgezondheid breidt de steunregeling voor Q-koortspatiënten uit.

Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Mensen die in de periode van 2005 tot 2013 chronische Q-koorts of het Q-koortsvermoeidheidssyndroom hebben opgelopen kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van € 15.000. Eerder gold deze regeling alleen voor mensen die tussen 2007 en 2012 besmet zijn geraakt. In de jaren die worden toegevoegd aan de regeling zijn zo’n 83 meldingen van acute Q-koorts gemeld, waarvan een deel mogelijk kampt met chronische en langdurige klachten.

In reactie op een motie van Fleur Agema van de PVV zullen ook de nabestaanden van 9 patiënten die overleden zijn aan acute Q-koorts in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

Grote uitbraak

Tussen 2007 en 2011 was er sprake van een grote uitbraak van Q-koorts in Nederland. De oorzaak van de infectie lag bij melkgeitenbedrijven. Honderden mensen werden ziek en tientallen bedrijven werden geruimd.