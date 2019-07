Boeren voor de rechter op verdenking van mestfraude

Donderdag 4 juli start een omvangrijke strafzaak tegen een tiental personen en bedrijven, voor een belangrijk deel uit de agrarische sector.

Volgens het Openbaar Ministerie gaat het in deze strafzaak om fraude met producten naar en uit een industriële vergistingsinstallatie. Het digestaat uit de vergister zou illegaal zijn uitgereden op agrarische grond in Nederland en Duitsland.

Het OM neemt de eigenaren en bedrijven van een industriële vergistingsinstallatie uit het midden van het land op de korrel. Daarnaast zijn ook mestintermediairs, mesttransporteurs, afvalleveranciers en boeren gedagvaard. De zaak dient voor de rechtbank in Amsterdam.

Het OM verdenkt de personen die gedagvaard zijn van (betrokkenheid bij) wat vermoedelijk gesjoemel is met duizenden tonnen industrieel digestaat.

“In een industriële vergister kunnen onder andere dierlijke bijproducten worden vergist, samen met diverse andere organische afvalstoffen afkomstig uit verschillende sectoren”, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. “Het kan bijvoorbeeld gaan om visresten, slachtafval, slib van diverse waterzuiveringsinstallaties van fabrieken uit de food-sector, resten diervoeder, resten uit de vetveredelingsindustrie, afval uit de biodieselindustrie, restpartijen uit de voedingsmiddelenindustrie en slib van tankcleaningbedrijven. Dit wordt verwerkt tot biogas. Het industriële digestaat is een restproduct uit dat verwerkingsproces, en als zodanig niet geschikt als meststof in de Nederlandse landbouw.”

5 jaar onderzoek

Het OM had 5 jaar onderzoek nodig om de zaak zover rond te krijgen dat die voor de rechter kan worden gebracht. De conclusie van het OM na dit uitgebreide onderzoek is dat duizenden tonnen digestaat uit de industriële vergister als meststof zijn afgevoerd en vermoedelijk (deels) zijn terechtgekomen in de Nederlandse en Duitse landbouw. Het OM verwijt de verdachten onder andere (betrokkenheid bij) deelname aan een criminele organisatie, valsheid in geschrifte en overtreding van de Meststoffenwet.

De zitting van donderdag is een regiezitting. Deze komen vaker voor bij complexe rechtszaken met meerdere verdachten. Op zo’n zitting komt aan de orde of een partij wellicht nader onderzoek wenst voordat de inhoudelijke behandeling van de strafzaak begint. Ook wordt vaak geïnventariseerd hoeveel en welke getuigen en/of deskundigen partijen willen horen.