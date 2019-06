845 hectare te verpachten in IJsselmeerpolders

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) verwacht dit jaar ongeveer 845 hectare grond te verpachten in de IJsselmeerpolders.

Het zou gaan om 42 kavels die worden uitgegeven in geliberaliseerde pacht. De kavels liggen in de Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland en de Wieringermeer.

Meer details in augustus

In augustus komt het RVB met meer details over de exacte ligging van de kavels, bijbehorende informatie en details over de openbare inschrijving. Bij een openbare inschrijving vorig jaar was het hoogste bedrag dat geboden werd € 3.829 per hectare per jaar. Het tweede hoogste bod van € 2.855 per hectare.

Eerder hebben boeren en pachtersorganisatie BLHB kritiek geuit op dergelijke openbare inschrijvingen omdat het prijzen zou opjagen en de bodemkwaliteit niet ten goede zou komen.