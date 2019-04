Den Bosch sluit glyfosaat in pacht uit

De gemeente Den Bosch verbiedt vanaf volgend jaar het gebruik van glyfosaat bij geliberaliseerde pacht.

Bij overig grondgebruik, zoals reguliere pacht, zal bij de gebruikers per brief worden aangedrongen worden op het vrijwillig nalaten van het gebruik van glyfosaat. Dat meldt de gemeente als reactie op vragen van Boerderij.

80 boeren

De maatregel en de ontmoediging gaan in per 1 januari 2020. Ongeveer 80 boeren pachten op geliberaliseerde basis ongeveer 545 hectare van de gemeente en krijgen dus met de nieuwe regel te maken. Volgens de gemeente bestaan er goede mechanische alternatieven voor het gebruik van glyfosaat en daarom is een reductie van de pachtprijs niet aan de orde.

Duurzamer gebruik gronden

Het verbod op glyfosaat komt voort uit het door de gemeente gestelde doel om haar gronden duurzamer te gebruiken. De gemeente volgt daarmee het voorbeeld van de provincie Noord-Brabant die hier ook actief mee bezig is.