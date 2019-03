Indienen informatieplicht energiebesparing mogelijk

Het online eLoket voor het indienen van de rapportages over energiebesparende maatregelen is open. Dat meldt RVO.nl.

Alle bedrijven in Nederland die per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas verbruiken, hebben de plicht hun energiebesparende maatregelen te rapporteren. Zo ook agrarische bedrijven. Dat is vastgelegd in de Wet milieubeheer. De rapportage moet voor 1 juli ingeleverd zijn. Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energie besparen, stimuleren.

Het uitgangspunt voor de informatieplicht zijn de Erkende Maatregelenlijsten (EML). Voor 19 bedrijfstakken, en zo ook voor de agrarische sector, bevatten deze lijsten energiebesparende maatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Voorbeelden zijn het vervangen van lampen door ledlampen, warmtewisselaars toepassen, zonnepanelen installeren of isolatie aanbrengen om leidingen. Bedrijven die niet voldoen aan de Informatieplicht, riskeren boetes.