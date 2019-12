Subsidieregeling jonge boeren geopend

Voor boeren van 40 jaar of jonger is vanaf 2 december 2019 de subsidieregeling Jonge Landbouwers (JoLa) 2019 geopend.

De subsidieregeling is bedoeld voor investeringen die het landbouwbedrijf duurzamer maken. De aanvraagperiode is van 2 december tot en met 7 februari 2020. Aanvragen lopen via overheidsdienst RVO.nl.

Enkele voorbeelden van investeringen die op de lijst staan zijn:

zonnepanelen

windmolens

apparatuur voor precisielandbouw

mestscheiders

koematrassen

varkensvriendelijke vloeren

bepaalde luchtwassystemen

Investeringen verschillen per provincie

De investeringen kunnen per provincie verschillen (lees meer over de regeling in Groningen). Het subsidiebedrag is minimaal € 10.000 en maximaal € 20.000 voor maximaal 3 investeringen. Per investering wordt 30% van de kosten vergoed.

De JoLa-regeling is onderdeel van het derde Europese PlattelandsOntwikkelingsProgramma (POP3). Meer informatie over de regeling en de aanvraag staat op de website van RVO.nl.