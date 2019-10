Defensie sluit woensdag wegen in Den Haag af

Defensie gaat de gemeente Den Haag woensdag helpen met het afzetten van wegen, als een van de maatregelen voor het boerenprotest.

De gemeente Den Haag laat dinsdag 15 oktober weten dat tractoren niet het (winkel-)gebied rond het Binnenhof in mogen en wil daarom straten afzetten. “De politie beschikt zelf niet over dit zware materieel en daarom is contact gezocht met defensie. Defensie beschikt namelijk over de zware verplaatsbare vrachtwagens die nodig zijn als flexibele robuuste wegafzetting”, aldus een verklaring van de gemeente.

Naast defensie voor wegafzetting staat ook de ME klaar

Volgens de gemeente zijn de volgende afspraken gemaakt met de organisatie van Farmers Defence Force (FDF): de demonstratie vindt plaats op de Koekamp; het boerenontbijt donderdag vindt plaats op de Lange Vijverberg, zonder trekkers; de Tour de Boer van donderdagochtend vindt zonder trekkers plaats.

Lees verder onder de tweet.

Eerder liet justitieminister Grapperhaus al weten dat het Binnenhof woensdag verboden terrein is voor boeren om te demonstreren. “Waar de boeren woensdag ook samenkomen, ze moeten zich gedragen. Gaan ze toch over de schreef, dan staat zo nodig de Mobiele Eenheid (ME) klaar”, waarschuwt Grapperhaus.

De organisatie, Farmers Defence Force (FDF), roept boeren op om vreedzaam te demonstreren, net zoals de acties op 1 oktober.