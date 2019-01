FPG stuurt brandbrief: pachtbeleid failliet

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) luidt de noodklok over het huidige pachtbeleid en de belastingverhoging voor verpachte gronden.

De verpachtersorganisatie vraagt minister Schouten van LNV in een brandbrief om een verlichting van de fiscale druk op verpachters en een herziening van het pachtbeleid met pachtvormen die perspectief bieden voor verpachters. De FPG noemt het reguliere pachtbeleid ‘definitief failliet’.

Hoge belastingdruk

De brief van de FPG komt op het moment dat pachters en verpachters wachten op een herziening van het huidige pachtstelsel van minister Schouten en nadat een belastingverhoging voor verpachters bekend werd. Sinds belastingjaar 2018 geldt een belastbare waarde van langjarig verpachte grond van 60% in plaats van de 50% die eerder gold. Volgens de FPG zorgt deze hoge belastingdruk in combinatie met de lage wettelijke pachtnormen ervoor dat er voor de particuliere verpachter niets meer overblijft. ‘Een onhoudbare situatie’, aldus de FPG. Daarnaast heeft de organisatie kritiek op de verhogingen van de vermogensrendementsheffing.

Nieuwe pachtvormen nodig

Volgens de verpachtersorganisatie heeft vooral de reguliere pacht te lijden onder de verhogingen. De FPG voorziet dan ook dat de reguliere pacht versneld af zal nemen. ‘Het bevestigt daarmee het beeld dat de traditionele reguliere pacht als failliet kan worden beschouwd. Met de terugloop van de pacht verdwijnt een relatief goedkoop financieringsmiddel voor de agrarische bedrijven en bedrijfsoverdracht’, zo is te lezen in de brief. Nieuwe pachtvormen zoals reguliere pacht waarin verpachter en pachter zelf de duur en prijs kunnen afspreken zijn daarom hard nodig, aldus de verpachters.

De FPG stuurt niet alleen een brief aan minister Schouten van LNV maar ook aan de staatssecretaris Snel van Financiën. De verpachters vragen ook hem voor het matigen van de belastingdruk voor verpachters.