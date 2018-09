Mestexport fors lager in eerste helft 2018

De export van dierlijke mest is in het eerste halfjaar van 2018 fors lager dan in de eerste helft van 2017. Tot en met 30 juni ging 16,6 miljoen kilo fosfaat de grens over in dierlijke mest, dat is bijna een kwart minder dan vorig jaar in dezelfde periode.

Vooral naar Duitsland ging fors minder mest blijkt uit cijfers van RVO.nl op basis van verwerkte vervoersbewijzen dierlijke mest.

De afzet naar Duitsland daalde met ruim 40% naar 7,1 miljoen kilo fosfaat. Aanscherping van de mestregels in Duitsland en de slechte weersomstandigheden zijn de belangrijkste oorzaken. De afzet van mest naar België steeg weliswaar met 7%, maar dat is niet voldoende om de daling in Duitsland en in minder mate Frankrijk te compenseren.

Minder mengmest de grens over

De afzet van de categorie mengmest daalde in de eerste helft van dit jaar met ruim een kwart naar 8,6 miljoen kilo fosfaat tegen 11,8 miljoen kilo fosfaat in de eerste helft van 2017. Daaronder vallen allerlei soorten gemengde en bewerkte mest, zoals pluimveemest met dikke fractie van varkensmest. De export van varkensmest daalde met 16% en kwam uit op 3,5 miljoen kilo.

Mengmest naar Frankrijk: meer tonnen, minder fosfaat

Hans Verkerk, secretaris meststoffendistributie van Cumela Nederland, spreekt van een ‘heel forse daling.’ De belangrijkste oorzaak is volgens Verkerk de aangepaste regelgeving in Duitsland. Maar ook is er een duidelijk daling zichtbaar in gehaltes, met name in de export van mengmest naar Frankrijk. De tonnen stijgen wel, maar er zit relatief minder fosfaat in. De derde oorzaak is het slechte weer in de belangrijke afzetgebieden.

Minder mest afgezet door slecht weer

Op de binnenlandse mestmarkt is ook duidelijk minder mest afgezet in het eerste halfjaar door slecht weer. Vooral de afzet van varkensmest daalde binnen Nederland. De afzet is wel ingehaald in juli en augustus, maar niet volledig schat Verkerk in. De achterstand in de mestexport zal sowieso niet volledig ingehaald worden. Het betekent in ieder geval dat de mestexport over heel 2018 duidelijk lager zal zijn dan in 2017.