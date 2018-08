Agruniek Rijnvallei boekt goed resultaat

Coöperatie AgruniekRijnvallei (AR) heeft over het eerste halfjaar van 2018 een zeer goed resultaat geboekt.

Daarom krijgen de leden een extra korting op voer en gewasbeschermingsmiddelen. Volgens AR wil het bedrijf zijn leden en afnemers direct mee laten profiteren van positieve ontwikkelingen binnen de onderneming en verwijst ook naar de droogte die de leden momenteel treft.

Welkoop draagt bij aan resultaat

Een belangrijke bijdrage aan het resultaat van de coöperatie is geleverd door de Welkoop-winkels die onder het beheer van AR vallen. Maar ook de overige onderdelen hebben integraal hun steentje bijgedragen.

Afnemers krijgen extra korting

De afnemers van AR Voer ontvangen vanaf nu tot en met week 4 in 2019 een extra korting van € 5 per ton op de eigen geproduceerde mengvoeders in bulk. De afnemers van gewasbeschermingsmiddelen krijgen een extra korting van 1,5% over de afgenomen middelen in 2018 tot en met 8 september 2018.