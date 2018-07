Meer geld voor sanering asbestdaken

Er komt dit jaar ruim € 5 miljoen extra voor de sanering van asbestdaken beschikbaar. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Milieu) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het beschikbare budget van € 17,5 miljoen wordt opgehoogd tot € 23 miljoen. Het voorgenomen asbestdakverbod gaat in 2024 in.

In de jaren 2014 tot en met 2017 is 34 miljoen vierkante meter asbestdak gesaneerd, schrijft de staatssecretaris. Zij wil de sanering versnellen door een programmatische aanpak, die bestaat uit extra voorlichting, het opzetten en aanwenden van regionale fondsen en een effectievere en innovatieve aanpak van de sanering, onder andere in de vorm van collectieve sanering. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) van Infrastructuur en Waterstaat. - Foto: ANP De staatssecretaris zegt dat de subsidieregeling voor de sanering van asbestdaken dit jaar goed loopt. Er zijn in het eerste kwartaal van dit jaar meer daken gesaneerd dan in de eerste kwartalen van voorgaande jaren. Voor 2024 kan sanering klaar zijn LTO Nederland heeft becijferd dat in Nederland ongeveer 100 miljoen vierkante meter aan asbestdaken op agrarische gebouwen moet worden gesaneerd. Volgens de staatssecretaris is het mogelijk om de daken in 2024 gesaneerd te hebben, afgaande op de asbestsaneringsbranche. Van Veldhoven zegt dat het mogelijk is dat verzekeraars asbestdaken vanaf 2024 niet meer verzekeren, maar ze mogen op grond van de mededingingsregels hierover geen onderlinge afspraken maken.