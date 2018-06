Schouten: meer korten op GLB-budget

Er zal meer in het landbouwbudget moeten worden gesneden dan in de plannen van Europees landbouwcommissaris Phil Hogan gebeurt.

Dat is de opvatting van landbouwminister Carola Schouten, die daarmee het kabinetsstandpunt verwoordt.

In een brief aan de Tweede Kamer zegt Schouten dat een aantal lidstaten zal pleiten voor instandhouding van het huidige budget in plaats van een korting van 5%, zoals de Europese Commissie voorstelt. Finland, Griekenland, Ierland, Portugal en Spanje hebben zich al formeel in die zin geuit in de richten van de Europese Commissie.

Kabinet wijst hogere afdracht aan EU af

Schouten zegt dat het wegvallen van de Britten uit de Europese Unie, gecombineerd met het stellen van nieuwe prioriteiten zal moeten leiden tot een korting op de landbouwbudgetten en de cohesiefondsen. De afdracht verhogen, zoals de Europese Commissie wil, wijst het kabinet af.