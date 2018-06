Hogan: geen streefcijfers voor jonge boeren

De Europese Commissie zal lidstaten niet houden aan streefcijfers over de verjonging van de agrarische sector.

Dat zegt Europees landbouwcommissaris Phil Hogan.

Hogan sprak woensdag 6 juni in Brussel met journalisten uit 21 lidstaten over het nieuwe gemeenschappelijk landbouw beleid.

De Europees Commissaris maakte duidelijk dat geen enkele lidstaat een strategisch plan kan maken waarin geen aandacht bestaat voor de verjonging van de sector. “Het is onacceptabel dat minder dan 6% van de boeren in Europa jonger is dan 35 jaar.”

Vergroting installatiesubsidie helpt bij overname

Elke lidstaat moet de ambitie hebben om de jonge generatie in de landbouw te helpen, zegt Hogan. Hij zegt dat een vergroting van de installatiesubsidie van € 75.000 naar € 100.000 in elk geval kan helpen bij de overname.

Daarnaast wordt gekeken naar mogelijkheden om via de Europese Investeringsbank langjarige leningen te verstrekken tegen lagere rentes aan jonge boeren.