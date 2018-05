Consument niet happig op kweekvlees

De Nederlandse consument staat vooralsnog kritisch tegenover kweekvlees.

Consumenten weten kweekvlees niet goed te plaatsen en hebben twijfels bij de duurzaamheidsclaims. Dat blijkt uit onderzoek van de leerstoelgroep Marktkunde en Consumentengedrag van Wageningen University & Research (WUR).

Kweekvlees roept nog vaak associaties op met ‘droog en taai’ omdat consumenten het deels zien als vleesvervanger. De onderzoekers zagen daarnaast dat vleeseters vaak wat traditioneler zijn ingesteld en daardoor niet zo snel iets nieuws proberen, zo licht onderzoeker Arnout Fischer toe in een uitleg in het blad van WUR, Resource.

Vleeseters zouden vaak wat traditioneler zijn ingesteld en daardoor niet zo snel iets nieuws proberen. Foto: ANP

Een ander punt dat de introductie van kweekvlees bemoeilijkt is dat consumenten het steeds normaler vinden om helemaal geen vlees te eten. Daarom vinden ze het gewoner om vleesvervangers te eten die niet op vlees lijken. Volgens Fischer is de techniek achter kweekvlees wel snel verbeterd en is de prijs fors gedaald.

NVWA verbood verkoop kweekvlees

Eerder verbood de NVWA de verkoop en consumptie van kweekvlees. De eerste kweekvleesproducten zouden klaarliggen in vriezers in Nederland. Kweekvlees valt onder de zogenaamde ‘novel foods’, net als insecten. Dit betekent dat deze nieuwe voedselproducten eerst uitgebreid getest moeten worden op onder andere voedselveiligheid voordat ze de markt op mogen. Dit geldt voor de hele Europese Unie, de resultaten worden beoordeeld door de Europese Voedselveiligheidsautoriteit EFSA.

De Amerikaanse vleesgigant Tyson Foods is al een tijdje bezig met kweekvlees. Recent financierde het bedrijf nog een Israëlische start-up met $ 2,2 miljoen.