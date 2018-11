Inval over mestfraude bij adviseur in Limburg

Het Openbaar Ministerie, de FIOD en de NVWA hebben een inval gedaan over mestfraude in Limburg.

Het gaat om 10 locaties in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar een agrarisch advieskantoor. Dat kantoor zou volgens het OM met valsheid in geschrifte tientallen boeren hebben geholpen om te frauderen met mest. Behalve het adviesbureau zelf zijn ook 3 medewerkers en een extern adviseur als verdachte aangemerkt.

Het OM heeft het onderzoek in ‘een kantoor in het midden van Limburg’, andere media zoals de regionale omroep L1 geven aan dat het gaat om Bergs Advies in Heythuysen (L.). Het kantoor werd door NRC eind vorig jaar al een rol toegekend in de grootschalige mestfraude waarover de krant toen berichtte. Bergs Advies is zelf onbereikbaar.

Onderzoek bij veehouders

Behalve bij medewerkers van het advieskantoor is ook onderzoek gedaan bij 5 veehouders die klant waren bij het kantoor. Administraties zijn in beslag genomen. Daarnaast is beslag gelegd op onroerende zaken om de betaling van eventuele boetes zeker te stellen. Het OM geeft daarbij aan dat het gaat om een miljoenbeslag.

Gesjoemel met ‘veesaldokaarten’, mestafvoer en grondregistratie

‘Creatieve oplossingen’

Het agrarisch adviesbureau helpt en adviseert volgens het OM in totaal honderden boeren met hun administratieve verplichtingen en inrichting van hun bedrijfsvoering en treedt op namens hen richting overheden. Het gaat onder meer om varkensboeren, melkveehouders en pluimveehouders. Volgens het OM zou het adviesbureau de administratie van de boeren met ‘creatieve oplossingen’ steeds kloppend hebben gemaakt, bijvoorbeeld met de hoeveelheid mest die de boeren en hun vee mochten produceren. Hierbij zou een onjuiste voorstelling van zaken zijn gecreëerd met een onderbouwing door valse stukken. Genoemd wordt onder meer gesjoemel met ‘veesaldokaarten’, mestafvoer, grondregistratie en aanvragen voor vergunningen.

Maanden voorbereiding

Volgens de NVWA hebben 140 mensen deelgenomen aan de actie waarbij assistentie is verleend door de politie, FIOD, IL&T en Inspectie SZW. De actie is maanden voorbereid. Het onderzoek staat onder gezag van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.