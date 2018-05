De oplossing van de paaspuzzel

In de rebus zat een vrolijk liedje verstopt.

Het paasthema dit jaar ging over lol hebben in je werk. Striptekenaar Herman Roozen maakte daar een bijpassende paaspuzzel bij. In de rebus zat een vrolijk boerenliedje verstopt. Door kleuren en muzieknootjes te combineren werd duidelijk welk liedje dat was: ‘Boer wat zeg je van mijn kippen’.

Winnaars ontvangen bericht

Honderden puzzelaars stuurden hun oplossing in. De winnaars ontvangen persoonlijk bericht en krijgen hun prijs in de vorm van een cadeaubon thuisgestuurd.