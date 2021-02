Kou gaat vergelingsvirus in bieten te lijf

Het koude winterweer helpt de suikerbietensector in de strijd tegen het vergelingsvirus. Dat blijkt uit een uiteenzetting van Cosun Beet Company hierover op de ledensite. Vergelingsziekte kan de helft van de opbrengst kosten nu neonicotinoïden niet meer zijn toegestaan.

Het verloop van de temperatuur in de winter en het voorjaar is bepalend voor de aantallen (groene) bladluizen, de overbrengers van het virus, aan het begin van het groeiseizoen. Bij meer dan 7 graden vorst, die we deze week hebben, gaan bladluizen dood. In de actuele kou overleven alleen de eitjes, waardoor de uitgangssituatie komend seizoen een stuk gunstiger uitpakt dan vorig jaar.

Kleinere populatie bladluizen

De populatie bladluizen wordt naar verwachting niet alleen kleiner, maar komt ook later op gang. De algemene luisdruk wordt minder in teeltseizoen 2021.