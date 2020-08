Telersorganisaties vrezen quarantaineplicht Roemenen

Een mogelijke quarantaineplicht voor Roemeense seizoensarbeiders zou tot problemen voor ondernemers leiden.

Glastuinbouw Nederland, Nederlandse Fruittelersorganisatie en LTO Noord Projecten zijn bang voor een quarantaineplicht voor Roemenen. Veel telers werken met arbeidskrachten uit Roemenië. Het ministerie beschouwt tests op aanwezigheid van het coronavirus die zijn afgenomen in het buitenland onvoldoende betrouwbaar. Komt iemand uit Roemenië naar Nederland, dan geldt het dringende quarantaine-advies.

Onvoldoende huisvesting voor thuisquarantaine

De land- en tuinbouworganisaties hebben aangegeven dat er onvoldoende huisvesting beschikbaar is voor thuisquarantaine volgens de gestelde richtlijnen. Ook is de vraag wie de mensen betaalt in de periode dat ze in quarantaine verblijven. Met die onzekerheid reizen arbeidsmigranten niet af naar Nederland. Daardoor ontstaat een probleem voor ondernemers.

Quarantaine is nog niet verplicht, maar de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge (CDA) overweegt het wel.