Tulpenbollen zijn vroeg dit jaar

Delphy Bloembollen stelt vast dat de ontwikkeling van Nederlandse tulpenbollen vroeg is dit jaar.

Naar verwachting valt het stadium G – de bloembol is dan in principe af en de stamper wordt gevormd – dit seizoen vijf dagen eerder dan in 2019. Dit komt door de beduidend hogere bodemtemperaturen. Zo vroeg als in 2018 is het echter niet, de ontwikkeling ligt dichter bij 2017 en eerder dan het langjarig gemiddelde.

Juiste temperatuurbehandeling

Stadiumonderzoek is nodig om de bollen tijdig de juiste temperatuurbehandeling te kunnen geven, legt Delphy – die dat onderzoek uitvoert – uit. Hiervoor moeten minimaal vijf bollen per monster worden aangeleverd. Voor de tulp kan stadiumonderzoek vanaf de derde week van juli voor de vroege partijen en Franse bollen worden uitgevoerd.