Poging moderne veredeling op EU-agenda te krijgen

Cosun roept telers op een Europese petitie te ondertekenen die pleit voor nieuwe veredelingstechnieken. Bij voldoende handtekeningen moet de Europese Commissie het agenderen.

Cosun Beet Company, tot voor kort Suiker Unie, roept haar telers op het Europees burgerinitiatief (EBI) “Grow Scientific Progress – Crops Matter” te ondertekenen. Dit kan nog tot 25 juli 2020. Vorig jaar vond in Wageningen een congres plaats over moderne verdelingstechnieken, met allerlei wetenschappers en belanghebbenden. Onder de huidige ‘GGO‘-wetgeving (Richtlijn 2001/18/EG) is het niet mogelijk gericht planteigen DNA in planten in te bouwen, de zogenoemde Crispr-Cas, terwijl met deze nieuwe technieken snel nieuwe planten met specifieke resistenties kunnen worden gerealiseerd. De wet schept geen ruimte voor nieuwe technieken.

We lopen als landbouwsector tegen grenzen aan

“In belangrijke delen in de wereld, zoals Amerika en Azië, is dit toegestaan, alleen in Europa niet. Hetzelfde Europa stelt met de nieuwe Green Deal wel torenhoge ambities het middelengebruik drastisch te reduceren. Dan lopen we als landbouwsector tegen grenzen aan, vertelt Dirk de Lugt, voorzitter Raad van Bestuur van Cosun en voorzitter BO Akkerbouw. Als de petitie in de EU meer dan een miljoen ondertekenaars heeft, is de Europese commissie verplicht dit als discussieagenda-punt te agenderen.

Oproep BO Akkerbouw op site Cosun

De oproep op de site van Cosun Beet Company is eigenlijk meer een BO Akkerbouw-oproep dan een specifieke Cosun-oproep, zegt De Lugt. Echter, het bereik van de Cosun-ledensite onder actieve akkerbouwers is groter dan de home-site van BO Akkerbouw. Cosun plaatst elke week een update van de groeiactualiteiten en stuurt een nieuwsbrief rond. Veel telers kijken dus wekelijks op de site. De Lugt: “Daarom besloten we de BO Akkerbouw-oproep op de Cosun-site te plaatsen. Dan bereiken we de meeste akkerbouwers, en genereren hopelijk daarmee de meeste ondertekenaars. Natuurlijk, voor Cosun is het ook belangrijk dat er nieuwe veredelingstechnieken komen, zodat versneld rassen kunnen worden ontwikkeld met specifieke resistenties, zoals tegen vergelingsziekte en cercospora.”

Veel bietenrassen hebben nu al resistenties tegen rhizomanie, rhizoctonia en bietencystenaaltjes. “Maar het kost ongelooflijk veel tijd deze resistenties in te kruisen. Er zijn nu nieuwe uitdagingen bijgekomen, zoals vergelingsziekte. De EU verbood haast ad hoc neonicotinoïden, maar we moeten wel met ‘oude’ veredelingstechnieken rassen proberen te veredelen die niet gevoelig zijn voor vergelingsziekte. Met nieuwe veredelingstechnieken kan dat traject met jaren verkort worden”, aldus De Lugt.