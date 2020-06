Phytophthorarisico door warm en nat weer

Zoals te verwachten met de huidige weersomstandigheden is het risico op een phytophthora-infectie deze week hoog.

Vocht en warmte werken de schimmelachtige aardappelziekte in de hand. Dat blijkt ook wel uit de waarnemingen en analyses van Dacom Farm Intelligence.

Op de wekelijkse kaartjes zijn veel stippen, die de meetstations voorstellen, roodgekleurd. Dat betekent een verhoogd risico op phytophthora. Het wisselt een beetje per dag welk deel van het land aan de beurt is. Zo is het woensdag 17 juni praktisch overal gevaarlijk, is het in de noordelijke helft op donderdag 18 juni rustig, maar zien we dat het vrijdag 19 juni nagenoeg overal weer bal is. Veel aardappeltelers zullen dus met de spuit op pad moeten om het gewas te beschermen.