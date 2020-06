Coceral: EU gaat minder koolzaad oogsten

De EU-28 (inclusief het Verenigd Koninkrijk) gaat dit jaar 16,5 miljoen ton koolzaad oogsten. Dat is ruim 18% minder dan het 5-jarig gemiddelde en 2,4% minder dan vorig jaar.

Volgens de Europese graanhandelsorganisatie Coceral telen de akkerbouwers dit jaar minder koolzaad. Er staat 5,4 miljoen hectare. Dat is 200.000 hectare minder (-3,5%) dan in 2019.

In maart schatte Coceral de koolzaadoogst nog op 17 miljoen ton. De verwachte oogst van dit jaar is de kleinste in 7 jaar. In 2014 bleef de productie steken op 15,8 miljoen ton. In dat jaar kromp het areaal naar 4 miljoen hectare omdat akkerbouwers vreesden voor de gevolgen van het verbod op neonicotinoïden dat in 2013 werd ingevoerd voor onder andere koolzaad.

Frankrijk, Duitsland en Polen zijn de grootste koolzaadproducenten in de EU. In deze landen groeit de productie naar respectievelijk 3,6 miljoen ton, 3,1 miljoen ton en 2,5 miljoen ton.

Meer sojabonen

De EU produceert steeds meer sojabonen. Coceral schat de productie dit jaar op 3,1 miljoen ton, geteeld op 1,1 miljoen hectare. Het is voor het eerst dat de EU meer dan 3 miljoen ton sojabonen oogst, als de prognose uitkomt.