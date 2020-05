Aardappelveiling Alvantho start in juni

De vroege aardappelveiling Alvantho, op Sint-Annaland, begint dit jaar na 1 juni. Dat zegt directeur en veilingmeester van Alvantho David Hage.

“De eerste veilingdag zullen we klein moeten houden met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Hoe we dat precies gaan aanpakken, daar zijn we nog over aan het brainstormen.”

“Wat betreft de stand van de vroege aardappelen hebben we dit seizoen best wat mooie groeidagen gehad”, zegt Hage. ‘De telers waren redelijk op tijd aan het poten. Op 21 maart gingen de eerste vroege aardappelen de grond in. De droogte in de eerste weken vertraagde het groeiproces. Maar de neerslag van eind april en begin mei waren goed. Vervolgens zorgden de laatste weken met droog weer ervoor dat de vroege aardappeltelers met de haspel het veld in moesten. Op Tholen hebben de aardappelen last van harde wind. De schrale Noordenwind met een lage luchtvochtigheid en de relatief droge periode waar we uitkomen, zorgen voor een groeiachterstand. Daarom wordt niet zoals vorig jaar eind mei (28 mei 2019) al gestart met de veiling.”

Veiling van de eerste tafelaardappelen bij Alvantho in Sint Annaland. Dit seizoen start de aardappelveiling na 1 juni. - Foto: Peter Roek

Tafelaardappelmarkt

De tafelaardappelmarkt is in tegenstelling tot de fritesaardappelmarkt goed blijven lopen. Hage: “De laatste weken is er ook al wat import en die aardappelen zijn gewild. Wat dat betreft zijn de omstandigheden om dit seizoen te starten positief”.

Eerste Duitse vroege aardappelen

In de Duitse deelstaat Nedersaksen zijn de eerste vroege aardappelen geoogst. De vroege aardappelen zijn ten noordoosten van Hannover op een windgunstige helling onder vliesdoek geteeld. Deze aardappelen zijn niet geschikt om lang te bewaren, waardoor deze voornamelijk regionaal worden afgezet. Dat meldt de Duitse agrarische website Proplanta. Het aanbod van de eerste nieuwe oogst is in sommige regio’s schaars, waardoor de prijs goed staat. Neerslag, weinig zon en in sommige gebieden zorgt vorst voor lagere opbrengsten en kwaliteitsverschillen in Zuid-Europese landen zoals Italië en Spanje.