Ondanks handelsbelemmeringen goede uienafzet

Ondanks handelsbelemmeringen loopt het afzetseizoen tot dusver prima met 892.273 ton uien. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis.

Indonesië wil weer importuien ontvangen, dat is een resultaat van de handelsmissie en het staatsbezoek van ons koningspaar aan het land. De afzet naar Indonesië liep dit seizoen slecht, doordat het land EU restricties had opgelegd voor het gebruik van palmolie in biodiesel. Indonesië weigerde daarom verschillende EU-producten, waaronder uien en zuivel. De afzet van uien naar Indonesië heeft dit seizoen dan ook een deuk opgelopen. Er zijn ‘slechts’ 8.408 ton Nederlandse uien naar Indonesië gegaan in de periode september tot medio november. Dat betekent dat er ruim 60% minder uien in Indonesië zijn afgezet vergeleken met het voorgaande seizoenen.

Prima uienafzet in 2020

De uienafzet blijft de eerste twee maanden van 2020 goed in de benen met een afzet van 19.454 ton in week 8. De belangrijkste afnemers zijn die week Mauritanië, Maleisië en Ivoorkust.